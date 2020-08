"Libańczycy żyją w piekle. Jednak dzisiaj sytuacja jest naprawdę apokaliptyczna"

- Jaki obraz mam teraz przed oczami? Rodzice próbujący ratować swoje dzieci, niekończące się kolejki w szpitalach, ludzie poszukujący zaginionych bliskich. Przeszywający ból - tak sytuację w Libanie relacjonuje Samantha Daghfal, mieszkanka Bejrutu, 25-letnia lekarka weterynarka. Według najnowszych danych we wtorkowej eksplozji w Bejrucie zginęły co najmniej 154 osoby.

- Tamtego dnia, we wtorek o godzinie 17 zadzwoniła do mnie właścicielka chorego psa, więc pojechałam otworzyć klinikę weterynaryjną. Zdążyłam zbadać pacjenta, zrobić mu zastrzyk i wtedy zauważyłam, że szklane drzwi od kliniki na przemian zamykają się i otwierają. Wszystkie rzeczy dookoła zaczęły latać. A po chwili usłyszałam straszny huk. Właścicielka psa spanikowała i próbowałam ją uspokoić, przekonując, że to najprawdopodobniej trzęsienie ziemi - wspomina Samantha.

Liban leży na styku płyt tektonicznych, przez co stosunkowo często nawiedzają go wstrząsy. Tym razem jednak to nie było trzęsienie ziemi: - Po kilku minutach zaczęły się telefony. Dzwonili przyjaciele i rodzina, pytając, gdzie jestem i czy wszystko ze mną w porządku. To od nich dowiedziałam się, że w Bejrucie nastąpiła potężna eksplozja.

Zniszczone budynki w Bejrucie Zniszczone budynki w Bejrucie | Samantha Daghfal Zniszczone budynki w Bejrucie | Samantha Daghfal Zniszczone budynki w Bejrucie | Samantha Daghfal Zniszczone budynki w Bejrucie | Samantha Daghfal Zniszczone budynki w Bejrucie | Samantha Daghfal Zniszczone budynki w Bejrucie | Samantha Daghfal

- Na początku pojawiły się informacje, że to fajerwerki. Nikt w to nie uwierzył, ponieważ wybuch był naprawdę ogromny. Klinika, w której pracuję, znajduje się około 30 kilometrów od epicentrum wydarzeń. I proszę sobie wyobrazić, że mimo tak dużej odległości, w klinice wszystko się trzęsło i był słyszalny straszliwy huk. Dowiedzieliśmy się, że huk dotarł aż na oddalony o 160 kilometrów Cypr, co daje wyobrażenie o jego skali. Eksplozja była tak ogromna, że nad miastem wytworzyła się chmura pełna odłamków, gazów i innych chemikaliów - mówi Samantha.

Wstępne ustalenia wskazują, że eksplodowała składowana w porcie od lat i bez zachowania środków bezpieczeństwa wysoce wybuchowa saletra amonowa. W wybuchu zginęły co najmniej 154 osoby, ale pod gruzami mogą być jeszcze ciała.

Sytuacja w bejruckich szpitalach, opisywana przez Samanthę, jest dramatyczna. Rannych jest tylu, że do pomocy zostali oddelegowani również weterynarze. Dezynfekują rany, nakładają szwy i opatrunki, udzielają poszkodowanym pierwszej pomocy: - Tamtej nocy po eksplozji my, weterynarze uratowaliśmy więcej ludzi niż zwierząt. Zwierzęta ze strachu uciekały przez drzwi i okna zniszczonych budynków. Do tej pory trwają poszukiwania tych zwierząt przez różne organizacje.

Bejrut, zniszczone miasto po eksplozji w porcie Bejrut, zniszczone miasto po eksplozji w porcie | SAMANTHA DAGHFAL Bejrut, zniszczone miasto po eksplozji w porcie | SAMANTHA DAGHFAL Bejrut, zniszczone miasto po eksplozji w porcie | SAMANTHA DAGHFAL Bejrut, zniszczone miasto po eksplozji w porcie | SAMANTHA DAGHFAL Bejrut, zniszczone miasto po eksplozji w porcie | SAMANTHA DAGHFAL Bejrut, zniszczone miasto po eksplozji w porcie | SAMANTHA DAGHFAL Bejrut, zniszczone miasto po eksplozji w porcie | SAMANTHA DAGHFAL Bejrut, zniszczone miasto po eksplozji w porcie | SAMANTHA DAGHFAL Bejrut, zniszczone miasto po eksplozji w porcie | SAMANTHA DAGHFAL Bejrut, zniszczone miasto po eksplozji w porcie | SAMANTHA DAGHFAL Bejrut, zniszczone miasto po eksplozji w porcie | SAMANTHA DAGHFAL Bejrut, zniszczone miasto po eksplozji w porcie | SAMANTHA DAGHFAL Bejrut, zniszczone miasto po eksplozji w porcie | SAMANTHA DAGHFAL Bejrut, zniszczone miasto po eksplozji w porcie | SAMANTHA DAGHFAL

"Libańczycy żyją w piekle"

Jak teraz wygląda i funkcjonuje miasto? - Libańczycy żyją w piekle. Pożary, kryzys gospodarczy, inflacja, pandemia koronawirusa, wysokie wskaźniki ubóstwa, duża liczba samobójstw, problemy związane z migracjami - wylicza Samantha. - Jednak dzisiaj sytuacja jest naprawdę apokaliptyczna. Niebo wypełnione toksycznymi dymami, port spustoszały i przekształcony w otwarty cmentarz. Wszędzie leżą zwłoki. Całe dzielnice w Bejrucie po prostu się zawaliły. Ludzie w ułamku sekundy zostali zdmuchnięci z powierzchni ziemi, uwięzieni pod gruzami budynków.

- Jaki obraz mam teraz przed oczami? Rodzice próbujący ratować swoje dzieci, niekończące się kolejki w szpitalach, ludzie poszukujący zaginionych bliskich, między innymi za pośrednictwem mediów społecznościowych. Przeszywający ból. Bejrut jest miastem śmierci, wszędzie widać gruzy i krew, zrujnowane i zawalone budynki mieszkalne. Spłonęło bądź zostało zrównanych z ziemią również wiele historycznych zabudowań - mówi Samantha.

Bez dachu nad głową pozostało nawet 300 tysięcy ludzi. Inżynierowie i zespoły techniczne nie przeprowadziły jeszcze oficjalnej oceny szkód, ale zniszczenia wydają się obejmować ponad połowę miasta. Nie wiadomo, jak długo potrwa sprzątanie zniszczeń. - Każdego dnia zgłasza się wielu wolontariuszy, którzy próbują uprzątnąć ulice i mieszkania. W tym tragicznym zdarzeniu ludzie są ze sobą solidarni, nie poddają się nie tracą nadziei, że Bejrut zmartwychwstanie - ma nadzieję Samantha.

Eksplozja w Bejrucie Eksplozja w Bejrucie | PAP/EPA/WAEL HAMZEH Eksplozja w Bejrucie | PAP/EPA/WAEL HAMZEH Eksplozja w Bejrucie | PAP/EPA/WAEL HAMZEH Eksplozja w Bejrucie | PAP/EPA/WAEL HAMZEH Eksplozja w Bejrucie | PAP/EPA/WAEL HAMZEH Eksplozja w Bejrucie | PAP/EPA/WAEL HAMZEH Eksplozja w Bejrucie | PAP/EPA/WAEL HAMZEH Eksplozja w Bejrucie | PAP/EPA/WAEL HAMZEH Eksplozja w Bejrucie | PAP/EPA/WAEL HAMZEH Bejrut ucierpiał w wyniku eksplozji | PAP/EPA/WAEL HAMZEH Zniszczenia po wybuchu w stolicy Libanu | PAP/EPA/WAEL HAMZEH Czarny słup dymu widoczny w Bejrucie po eksplozji | PAP/EPA/NABIL MOUNZER Wiele zniszczeń poniósł Bejrut w wyniku eksplozji | PAP/EPA/IBRAHIM DIRANI/DAR AL MUSSAWIR Zniszczenia po eksplozji w stolicy Libanu | PAP/EPA/IBRAHIM DIRANI/DAR AL MUSSAWIR epa08584110 Zniszczenia w Bejrucie po wybuchu | PAP/EPA/NABIL MOUNZER W wynik eksplozji w stolicy Libanu zniszczeniu uległy budynki | PAP/EPA/NABIL MOUNZER Wybuch w Bejrucie spowodował wiele zniszczeń | PAP/EPA/NABIL MOUNZER Zniszczenia po eksplozji w Bejrucie | PAP/EPA/NABIL MOUNZER Eksplozja w Bejrucie spowodowała wiele zniszczeń | PAP/EPA/IBRAHIM DIRANI/DAR AL MUSSAWIR Krajobraz po wybuchu w Bejrucie | PAP/EPA/WAEL HAMZEH epa08583946 | PAP/EPA/WAEL HAMZEH Liban wybuch | Mikhail Alaeddin/SPUTNIK Russia/East News Eksplozja w libańskiej stolicy | PAP/EPA/WAEL HAMZEH Bo eksplozji doszło w libańskiej stolicy | PAP/EPA/WAEL HAMZEH W Bejrucie doszło do wybuchu | PAP/EPA/WAEL HAMZEH Służby pracują na miejscu eksplozji w Bejrucie | PAP/EPA/WAEL HAMZEH Krajobraz po wybuchu w Bejrucie | PAP/EPA/WADEL HAMZEH zniszczenia liban-3 | Reuters Silna eksplozja w Bejrucie Eksplozja w Bejrucie | Enex zniszczenia liban | Reuters Liban | Reuters zniszczenia liban-4 | Reuters zniszczenia liban-5 | Reuters zniszczenia liban-8 | Reuters zniszczenia liban-9 | Reuters Liban | Reuters Widok na port w Bejrucie po eksplozji | PAP/EPA/WADEL HAMZEH Zgliszcza na terenie portu w Bejrucie | PAP/EPA/WADEL HAMZEH Port w Bejrucie po wybuchu | PAP/EPA/WAEL HAMZEH Liban | Reuters Liban | Reuters Liban | Enex Liban | Enex Liban | Reuters Liban | Reuters Liban | Reuters

Autor:Ada Wiśniewska

Źródło: TVN24