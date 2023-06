"Konsekwencje tych zmian mogą być bardzo poważne". Sprzeciw wobec lex Czarnek 3.0

"Szkodliwa i zła propozycja"

"Proponowane zmiany stanowią wybiórczy powrót do ostro krytykowanego rozwiązania z tzw. ustawy lex Czarnek. Należy podkreślić, że jest to już trzecie podejście do wprowadzenia tych kontrowersyjnych zmian. Tym razem minister edukacji dąży do przeforsowania ww. rozwiązań z pominięciem normalnego trybu legislacyjnego" - zwrócono uwagę.