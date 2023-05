Ośmiolatek wybiegł zza zaparkowanego auta. Prosto pod koła jadącego samochodu

Wolno na osiedlowej ulicy

"Na nagraniu wygląda to groźnie ale na szczęście chłopak po zbadaniu przez lekarza w szpitalu został wypuszczony do domu. Wysyłam to bo może któryś rodzic przed wypuszczeniem tak młodego człowieka pomyśli dwa razy oraz jakiś młody kierowca zobaczy że nie można jeździć szybko po takich uliczkach. Nawet przy tych 28 km/h jakie miałem na liczniku można nie wyhamować. Ja już do końca życia to zapamiętam i ten młody człowiek zapewne również" - relacjonuje autor nagrania.