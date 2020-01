Wałęsa do prezydenta: zabraniam panu powoływać się na Solidarność

"Jako współtwórca i przewodniczący Solidarności od zarania do odejścia na urząd prezydenta zabraniam panu powoływać się na Solidarność. Za postawę, jaką pan prezentuje, burzenie trójpodziału władz, o który Solidarność walczyła" - napisał w mediach społecznościowych były prezydent Lech Wałęsa, zwracając się do prezydenta Andrzeja Dudy.

Prezydent podkreślał, że Solidarność stała się ruchem masowym, oddolnym, wyrażającym wolę wolności. - Do tej wolności dążył i - co najważniejsze - tę wolność uzyskał. Zdobył ją pokojowo, bez broni w ręku. Zdobył ją podniesioną w górę dłonią ze znakiem "V" i tym właśnie zwyciężył. I modlitwą, i swoją niezłomną postawą - mówił Andrzej Duda.

- To jest właśnie wielkie zwycięstwo Solidarności, które przyniosło wolność całej Środkowej Europie i spowodowało upadek Muru Berlińskiego. Nie byłoby upadku Muru Berlińskiego, nie byłoby wolności dla innych narodów, nie byłoby zjednoczenia Niemiec, gdyby nie Solidarność. Gdyby nie ofiara tych wszystkich, co walczyli, tych wszystkich, co cierpieli, a przede wszystkim tych, co zginęli wtedy za wolną Polskę, 39 lat temu - zaznaczył.