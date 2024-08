czytaj dalej

Wrocławski magistrat zapowiedział remont 100 budynków komunalnych do 2029 roku. W większości wyremontowane zostaną zabytkowe kamienice. Szacowany koszt pierwszego etapu to 50 mln zł. Czy to dużo? Z jednej strony tak. Z drugiej na inwestycje drogowe pójdzie co najmniej 170 milionów w samym 2024 r.