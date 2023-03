Pociąg wjechał w samochód 63-latki. Auto wylądowało w rowie

Do wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym linii LHS (Linia Hutnicza Szerokotorowa) w Łączynie pod Jędrzejowem doszło we wtorek po godzinie 9 rano. Pociąg towarowy staranował osobowego nissana, którym poruszała się 63-latka. Pojazd został zepchnięty do przydrożnego rowu.