Nożem groził pracownikom banku. "Chciał wpłacić pieniądze"

Do jednego z kwidzyńskich banków wkroczył mężczyzna z nożem. Jak się okazało, nie przyszedł z zamiarem obrabowania placówki, lecz wpłaty pieniędzy na własne konto. Mimo to poniesie konsekwencje. Na razie to tylko policyjny dozór, ale mogą grozić mu nawet 3 lata więzienia.