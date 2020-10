Kuratorzy straszą, organizatorzy zachęcają. "Nastolatki LGBT potrzebują nas jeszcze bardziej niż dotychczas"

Mazowiecka kurator oświaty "tęczowy piątek" uważa za niebezpieczny, małopolska kurator za "niszczący". Mimo to akcja promująca w szkołach tolerancję obędzie się po raz kolejny - tym razem online, a jej głównym punktem będzie lekcja z Przemkiem Staroniem, Nauczycielem Roku 2018.

Akcja promowania tolerancji w szkołach, inicjowana przez Kampanię Przeciw Homofobii pod hasłem "tęczowy piątek" odbywa się od kilku lat. W zeszłym roku po wzmożonym zainteresowaniu kuratoriów oświaty i części polityków zmieniła formułę. Udział w "tęczowym piątku" nie wymagał już rejestracji.

W tym roku formułę znów trzeba było trochę zmienić z powodu pandemii i tego, że szkoły pracują zdalnie.

- Nastolatki LGBT potrzebują nas jeszcze bardziej niż dotychczas. Dlatego w tym roku tak ważne jest, by "tęczowy piątek" wyszedł poza szkolne mury. Czas, by dorośli zabrali głos i powiedzieli młodzieży LGBT, że jest OK! - zachęcał do świętowania dyrektor KPH, Slava Melnyk.

Lekcja Nauczyciela Roku

30 października - to tę datę wybrano na tegoroczny "tęczowy piątek". W tym roku Kampania Przeciw Homofobii postawiła zaprosić do współpracy Przemka Staronia, nauczyciela filozofii i etyki z Sopotu. Staroń, Nauczyciel Roku 2018, z okazji "tęczowego piątku" przeprowadzi o godzinie 12 wirtualną lekcję "Zranieni - ranią, skrzywdzeni - krzywdzą. Jak nie dać się dyskryminacji".

Podczas trwających 45 minut zajęć wszyscy chętni dowiedzą się m.in. czym jest dyskryminacja, skąd się bierze, jakie są jej przejawy i jakie może mieć konsekwencje, jak skutecznie reagować, gdy obserwuje się dyskryminację, jakie są sposoby, by sobie z nią radzić i gdzie szukać pomocy.

- Najważniejsze jest, cokolwiek by się nie działo, aby oświetlać się światłem rzetelnej wiedzy i bycia ze sobą - zapraszał do udziału w zajęciach Przemek Staroń. Lekcja będzie emitowana na żywo równolegle na profilu Przemka Staronia na Facebooku, Kampanii Przeciw Homofobii oraz platformy edukacyjnej Brainly.pl.

Przemysław Staroń, Nauczyciel Roku 2018: potrzeba edukacji wyzwalającej i twórczej

"Apeluję do Państwa o podjęcie zdecydowanych działań"

Akcja KPH jak co roku przyciągnęła uwagę kuratorów oświaty podległych ministrowi edukacji. Choć akcja nie zakłada wychodzenia z domów Aurelia Michałowska, mazowiecka kurator oświaty, skierowała pismo do dyrektorów placówek edukacyjnych, w którym pisze, że "wobec wzrastającego zagrożenia epidemicznego, uznaję za niebezpieczne inicjatywy różnych środowisk, nawołujące uczniów do świętowania tzw. tęczowego piątku".

Michałowska pisze też: "Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo fizyczne, emocjonalne, także psychiczne dzieci i młodzieży apeluję do Państwa o podjęcie zdecydowanych działań o charakterze wychowawczym i profilaktycznym we współpracy z rodzicami uczniów, aby zapobiec instrumentalnemu traktowaniu młodzieży szkolnej. Chrońmy naszych uczniów przed wszelkimi zagrożeniami, jakie niosą ze sobą planowane akcje".

Tęczowy piątek 2019 w wielu szkołach. "Trzeba rozumieć drugą osobę" Tak wyglądał Tęczowy Piątek w poprzednich latach Fakty TVN

"Dzieci narażane na niszczący wpływ"

W podobnym tonie do dyrektorów zwróciła się małopolska kurator Barbara Nowak. Ona z kolei napisała: "Zwracam się do Państwa Dyrektorów, Nauczycieli i Rodziców z gorącą prośbą o zaopiekowanie się dziećmi, które dzisiaj są narażane na niszczące wpływy środowisk, co do których celów i metod działania, nie ma dziś wątpliwości".

Nowak krytykuje uliczne protesty, ale też bezpośrednio organizatorów "tęczowego piątku". W jej piśmie czytamy: "Wiemy także, że skrajnie lewicowe organizacje, takie jak ruch LGBT oraz aktywiści promujący ideologię gender, pomimo zagrożeń pandemii COVID-19, zamierzają przeprowadzić indoktrynację dzieci młodzieży promując akcję ‘tęczowy piątek’. Zwracam Państwu uwagę, że obecnie wiedza na temat faktu szkodliwości doktryn ideologicznych głoszonych przez te środowiska jest już powszechna".

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak na Marszu dla Życia i Rodziny TVN24

Wrzuć zdjęcie, po prostu zadzwoń

Organizatorzy, niezrażeni pismami kuratorek, zachęcają do udzielania wsparcia młodzieży LGBT. Jak? "Można ubrać coś tęczowego - np. przypinkę, torbę lub skarpetki, użyć nakładki #TęczowyPiątek2020 na zdjęcie profilowe na Facebooku, umieścić tweeta z hasztagiem #TęczowyPiątek, wywiesić w oknie lub na balkonie tęczową flagę, zrobić jej zdjęcie i wrzucić na Instagram (koniecznie z hasztagiem #TęczowyPiątek) lub wydrukować plakat ze strony teczowypiatek.pl i powiesić go w widocznym miejscu" - wyliczają możliwości organizatorzy. I dodają: "Można też po prostu zadzwonić do młodej osoby LGBT, którą się zna, by powiedzieć jej, że może na Ciebie liczyć".

Autor:Justyna Suchecka

Źródło: tvn24.pl