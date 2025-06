Kto komu "skopie ogródki"? Wyścig na frekwencję w Obornikach

"Możecie skopać nam ogródki" Źródło: TVN24

W niedzielę 1 czerwca trwa druga tura wyborów prezydenckich. Wiele miast rywalizuje ze sobą o najwyższą frekwencję. Wśród nich Oborniki Śląskie i Oborniki w województwie wielkopolskim.

- Jeśli to my wygramy, to możecie nam skopać ogródki. A jeśli 1 czerwca okaże się, że to wy wygracie, to my przyjedziemy i skopiemy wam ogródki - zapowiedział burmistrz Obornik Śląskich Hubert Ozimina w mediach społecznościowych.

A jak na te rywalizację odpowiadają Oborniki w Wielkopolsce? - Myślę, że łopaty i szpadle, to koledzy z Obornik Śląskich przywiozą swoje, a oczywiście miejsca do skopania jest u nas bardzo dużo - odpowiedział Krzysztof Nowacki z urzędu gminy w Obornikach (Wielkopolskie)

Oborniki Śląskie Źródło: Gmina Oborniki Śląskie/facebook