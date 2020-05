Kto będzie Pierwszym Prezesem SN? Obrady trwają

Trzeci dzień posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego trwa od godz. 10. Już od początku obrad panuje chaos. Jak relacjonowała reporterka TVN24, część sędziów złożyła wniosek o odroczenie obrad do 26 maja , tak żeby jasno ustalić reguły wyboru pierwszego prezesa. Pełniący obowiązki pierwszego prezesa SN Kamil Zaradkiewicz oświadczył, że "nie dopuści do dalszej obstrukcji".

Giełda nazwisk potencjalnych kandydatów na to stanowisko zmienia się, przetasowuje. Zmieniają się bowiem strategie, okoliczności, rosną emocje. I wciąż nie wiadomo, jak to wszystko formalnie miałoby się odbyć - w jaki sposób kandydaci będą wyłaniani. W kuluarowych rozmowach powtarzają się jednak trzy nazwiska prawdopodobnych kandydatów.

Wiesław Kozielewicz

Ostatni szef Państwowej Komisji Wyborczej, człowiek, który miał stać za porozumieniem Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina dotyczącego zmiany daty wyborów prezydenckich. Formalnie przebywa na urlopie. Nie bierze udziału we wtorkowym Zgromadzeniu Ogólnym, choć był obecny w piątek i sobotę. Niczego nie komentuje. Nieustannie sprawia wrażenie, że jest gdzieś pośrodku: pomiędzy tzw. starymi i nowymi sędziami - tu podział wyznaczają powołania na wniosek nowej KRS, czyli wybranej przez polityków PiS. Między innymi z tego powodu wskazywany jest jako potencjalny kandydat.

W wielu rozmowach ze mną, od dawna już podkreślał, że "to roczniki z lat 70. powinny wejść do gry"- zarówno w walce o fotel Pierwszego Prezesa, jak i o Sąd Najwyższy. Zarzeka się, że sam kandydatem być nie chce. Ale w Sądzie Najwyższym mało kto wierzy, że nie zgodziłby się. Jest tam dobrze znany - sędzią SN jest od ponad dwudziestu lat.

Joanna Lemańska

Kluczowa postać w obecnej sytuacji. To prezeska Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. To właśnie ta izba będzie decydować o ważności wyborów.

Sędzia Lemańska do SN trafiła na wniosek nowej KRS. Drugiego dnia swojej obecności w Sądzie Najwyższym (we wtorek 5 maja), Kamil Zaradkiewicz spędził dużo czasu w jej gabinecie. Nowy p.o. Pierwszego Prezesa SN spotykał się z szefami wszystkich Izb SN. Choć trudno w to uwierzyć, nie można wykluczyć, że rozmawiali tylko o pracy Sądu.