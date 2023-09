Niepublikowane dotąd nagrania księżnej Diany. Zdradza, jak Karol III zareagował na narodziny Harry'ego

Król Karol III był rozczarowany, gdy dowiedział się, że jego drugie dziecko to chłopiec - powiedziała księżna Diana na ujawnionym kilka dni temu, niepublikowanym dotąd nagraniu. Diana zdradziła również, że jej ówczesny mąż nie miał dobrych relacji z jej matką.

Księżna Diana nagrała serię taśm w latach 90. Są to rozmowy z jej przyjacielem Jamesem Colthurstem, które następnie podarowała dziennikarzowi Andrew Mortonowi. Niektóre z nich nigdy dotąd nie ujrzały światła dziennego. Do jednego z nich dotarła ekipa programu "Good Morning America" i zaprezentowała je w piątek.

Niepublikowane nagrania księżnej Diany

W jednym z nagrań Diana wyjaśnia, że jej mąż, ówczesny książę Karol, nie miał dobrych relacji z jej matką, Frances Shand Kydd. Opisuje też w jaki sposób dzisiejszy król zareagował na narodziny ich drugiego dziecka. - Mój mąż nie rozmawia nawet z mamą, bo podczas chrzcin Harry'ego podszedł do niej i powiedział: "Wiesz, jesteśmy tak rozczarowani, myśleliśmy, że będzie to dziewczynka" - powiedziała Diana na nagraniu. - A mama odpowiedziała mu: "Powinieneś zdać sobie sprawę z tego, jakim jesteś szczęściarzem" - dodała.

W ujawnionej taśmie Diana opisuje także trudną relację, jaką miała ze swoją macochą, Raine Spencer. - Powiedziałam: "Nienawidzę cię. Gdybyś tylko wiedziała, jak bardzo cię nienawidziliśmy za to, co zrobiłaś. Zniszczyłaś dom, wydałaś pieniądze taty". Powiedziałam wszystko, co tylko mogłam - wspomina księżna.