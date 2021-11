Po dyskusji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Szczerski: to pokazuje, że nie jest to tylko problem Polski czy Litwy

To nie jest problem tylko Polski czy Litwy - podkreślił przedstawiciel RP przy ONZ Krzysztof Szczerski, nawiązując do czwartkowej dyskusji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ dotyczącej sytuacji na wschodniej granicy UE z Białorusią. Podkreślił, że w tej kwestii wypowiedziały się wszystkie państwa członkowskie. Poinformował także, że dyskusja była "bardzo zaangażowana".

- Cieszę się, że doszło do tego posiedzenia, że ten punkt stał się przedmiotem obrad Rady Bezpieczeństwa. O to zabiegaliśmy - powiedział. Zwrócił uwagę, że organy Unii Europejskiej zbiorą się dopiero w przyszłym tygodniu. - Nasze zabiegi były szybsze i dały efekt szybszy nawet niż na poziomie UE - dodał Szczerski.

- Ważne jest to, że wypowiedziały się wszystkie państwa członkowskie. To pokazuje, że nie jest to tylko problem Polski czy Litwy i nikogo innego to nie interesuje - stwierdził Szczerski. Zdania były różne, bo jak zauważył, jednym ze stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ jest Rosja.