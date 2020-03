"Jestem porażona tym, jak teraz będzie wyglądał świat bez profesora"

Wszystko, co robił, robił w sposób niedościgniony dla innych ludzi - tak Krzysztofa Pendereckiego wspominała w TVN24 skrzypaczka Patrycja Piekutowska. - Jego geniusz był tam, gdzie geniusz tych największych sprzed 100 czy 200 lat w historii muzyki - dodała. - W życiu był umiarkowany, rozsądny, roztropny, nie ponosiły go gwałtowne fale, porywy nastrojów - mówił o kompozytorze Krzysztof Zanussi.

Krzysztofa Pendereckiego na antenie TVN24 wspominała skrzypaczka Patrycja Piekutowska. - Brak mi słów. Dowiedziałam się bardzo niedawno. Myślę, że to jest moment, który nikt nie wierzył, że kiedykolwiek nastąpi. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale profesor jest postacią, która ukształtowała dziesiątki niebywałych zmian w muzyce, tworzyła nową drogę artystyczną kilku największych artystów świata, którzy jego muzykę wykonywali - powiedziała.

Zaznaczyła, że Krzysztof Penderecki "miał też ogromne umiłowanie do promowania młodzieży". - To, co wymyślił i stworzył w Lusławicach, czyli Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego jest zjawiskiem na skalę europejską. Jest miejscem, gdzie w środku właściwie niczego powstała ogromna sala koncertowa, do której co tydzień od wielu lat przyjeżdża komplet ludzi na koncerty muzyki współczesnej. Młodzież z całego świata od lat uczy się na kursach z najwybitniejszymi muzykami, gdzie powstają najważniejsze płyty - opowiadała.