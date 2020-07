Miał mało zainwestować, za to szybko i dużo zarobić. Zysk był wirtualny, strata realna

Zaczęło się niewinnie. Do 32-latka zadzwoniła kobieta, która zachęcała go do tego, by zainwestował w rynek kryptowalut. Na start nie trzeba dużo, za to zysk będzie spory - kusiła pośredniczka. Co trzeba było zrobić? Na początek wystarczyło wpłacić 300 dolarów.