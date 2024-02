Z kłódek zakochanych powstanie ławka

Wiele pomysłów na kłódki

Na decyzję o przetopieniu kłódek na ławkę wpłynął fakt, że ich waga równa jest około trzem tonom, co pozwoli na utworzenie takiej rzeźby. Była to też jedna z propozycji przesłanych do ZDMK w 2022 r. Mieszkańcy proponowali też, aby kłódki poddać recyklingowi i uzyskany materiał sprzedać w celach charytatywnych, jednak – według urzędników – nie jest to opłacalne, bo przyniosłoby tylko kilka tysięcy zł dochodu. Mieszkańcy proponowali również przeniesienie kłódek w inne miejsce, ale musiałyby one zostać odpięte od siatek kładki, co byłoby pracochłonne i skomplikowane.