Aleksander Miszalski dziękuje mieszkańcom Krakowa i gratuluje przeciwnikowi

Zgodnie z wynikami sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos poseł KO uzyskał 51,1 proc. głosów. Łukasz Gibała uzyskał 48,9 proc. Należy jednak pamiętać, że błąd badania wynosi +/- cztery proc. – oznacza to, że losy prezydenckiego fotela w Krakowie wciąż nie są pewne.

Dlatego Aleksander Miszalski jeszcze zwycięstwa nie świętuje. Na razie wygłosił krótkie przemówienie, w którym podziękował wszystkim, którym zawdzięcza swój wynik. Który, jak podkreśla, przyjmuje "z ogromną wdzięcznością, ale też z pokorą, bo to jeszcze jest sondaż".

- Dziękuję wam nie tylko za głosy. Dziękuję wam za te dwa miesiące ciężkiej kampanii, za te wszystkie rozmowy na ulicach, na placach, na targach, na kleparzach, na przystankach. Za te wszystkie pomysły programowe. Za słowa krytyki. Za wszystko to, że codziennie to wy dawaliście mi tą gigantyczną energię i ten zapał do pracy– mówił poseł KO. Podziękował mieszkankom i mieszkańcom Krakowa, wolontariuszom, swoim rodzicom i teściom. - Dziękuję też mojemu sztabowi, który mnie ubierał i karmił. 24 godziny na dobę, świetna robota.