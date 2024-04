Wieloletni wójt gminy Korycin (woj. podlaskie) Mirosław Lech wygrał wybory przewagą jednego głosu. Jego kontrkandydatka Beata Matyskiel twierdzi, że ma dowody na to, iż wójt meldował przed drugą turą osoby, które nie są związane z gminą i zwraca też uwagę na dowożenie do lokali wyborczych osób, w przypadku których nie było takich podstaw.

Twierdzi, że ma dowody

- Mamy dowody na to, że przed drugą turą meldował osoby, które nie są związane z gminą (...). Zwracamy też uwagę na dowożenie (do lokali wyborczych) ludzi, w przypadku których nie było takich podstaw - powiedziała.

- Nie jestem przybita, wręcz przeciwnie, poczułam taką ulgę, że to już jest po - zaznaczyła. - Gratulować wójtowi nie będę, bo to jest oszustwo, ale życzę mu dobrze, bo życzę dobrze mieszkańcom Korycina i mam nadzieję, że wójt dotrzyma złożonych przez siebie obietnic - dodała.

Na złożenie protestu ma 14 dni

Protest wyborczy można złożyć w terminie 14 dni od opublikowania wyników wyborów (co stało się w poniedziałek) do sądu rejonowego, właściwego dla miejsca zamieszkania osoby składającej protest; za pośrednictwem tego sądu powinien trafić do właściwego miejscowo sądu okręgowego. W tym przypadku protest musi trafić do Sądu Okręgowego w Białymstoku, za pośrednictwem sądu rejonowego w Sokółce.