Siedem dni, dwa razy więcej odnotowanych zakażeń

Na podstawie monitoringu przebiegu pandemii włoska fundacja medyczna Gimbe ogłosiła, że w ciągu ostatniego tygodnia we Włoszech doszło do podwojenia liczby przypadków zakażeń koronawirusem oraz do znacznego wzrostu obciążenia szpitali. Najnowsze dane o zakażeniach podało też ministerstwo oświaty.