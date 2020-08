Najwięcej zakażeń od końca kwarantanny we Francji. "Nowe środki zostaną wkrótce wdrożone"

We Francji odnotowano 4897 nowych zakażeń koronawirusem. To najwyższy dobowy bilans od zakończenia w maju dwumiesięcznej kwarantanny. Najwięcej infekcji stwierdza się u osób między dwudziestym a czterdziestym rokiem życia - przekazał minister zdrowia Olivier Veran.

Całkowita liczba zgonów z powodu COVID-19 wzrosła we Francji w ciągu ostatnich 24 godzin o jeden, do 30 513. Odnotowano łącznie 242 899 infekcji. Koronawirus wykrywany jest we Francji cztery razy częściej wśród osób poniżej 40. roku życia niż wśród osób powyżej 65. roku życia - wyjaśnił Veran w opublikowanym w niedzielę w wywiadzie dla gazety "Journal du Dimanche". Sprecyzował, że najwięcej infekcji stwierdza się u osób między dwudziestym a czterdziestym rokiem życia i dodał, że wyższa liczba wykrytych przypadków SARS-CoV-2 nie wynika wyłącznie ze zwiększonej liczby przeprowadzanych testów. - Nowe środki zostaną wkrótce wdrożone - zapowiedział minister, nie rozwijając tematu.