Znów ponad tysiąc zakażeń na dobę. Niepokojące dane z Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby odnotowano sześć zgonów z powodu COVID-19 i wykryto 1041 nowych zakażeń - poinformował w niedzielę brytyjski rząd. Niepokojące jest też to, że czwarty dzień z rzędu ma miejsce duży wzrost zakażeń w Szkocji, gdzie do niedawna sytuacja epidemiczna była względnie dobra.

Zarówno bilans nowych zgonów, jak i zakażeń jest zbliżony do tych z ostatnich dni. Od początku sierpnia dobowa liczba zmarłych nie przekracza 20 ofiar, z kolei liczba nowych przypadków oscyluje w okolicach tysiąca, choć ze sporymi wahnięciami w górę i w dół. Zaniepokojenie budzi jednak fakt, że niedziela jest kolejnym dniem, gdy liczba ta jest powyżej tego pułapu, zwłaszcza że przez cały lipiec i pierwszy tydzień sierpnia nie zdarzyło się to ani razu. Niepokojące jest też to, że czwarty dzień z rzędu ma miejsce duży wzrost zakażeń w Szkocji, gdzie do niedawna sytuacja epidemiczna była względnie dobra.