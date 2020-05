Kurtyna do przytulania sposobem na uściskanie babci w czasach pandemii

Antony Cauvin stworzył kurtynę do przytulania. 29-letni mężczyzna skonstruował ją, aby móc bezpiecznie przytulić swoją babcię. Żona Brytyjczyka zamieściła na Facebooku wideo ze spotkania Antony'ego z babcią. W ciągu czterech dni internauci obejrzeli film prawie pięć milionów razy, zostawiając pod nim 45 tysięcy komentarzy.

Cauvin skonstruował kurtynę do przytulania. Do jej stworzenia użył przezroczystej zasłony prysznicowej, stelaża oraz plastikowych rękawic jednopalczastych.

15 maja żona konstruktora nagrała prezentację wynalazku, wideo opublikowała na Facebooku. Na filmie widzimy starszą kobietę, która wychodzi ze swojego domu do ogrodu. Podchodzi do kurtyny, wsuwa ręce w specjalne rękawy i uśmiechnięta przytula swojego wnuka. Na samym końcu ogląda konstrukcję, dzięki której mogło dojść do przytulenia bez ryzyka zakażenia koronawirusem. Wideo w ciągu czterech dni obejrzało prawie pięć milionów internautów, udostępniając je 188 tysięcy razy.