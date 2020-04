Pustki w Bazylice Świętego Piotra. Papież: to dla nas najciemniejsza godzina

"Wszystko trzeba odbudować"

W homilii w czasie liturgii Wielkiej Soboty Franciszek przywołał obraz kobiet, które poszły do grobu Jezusa. - Możemy dostrzec swoje odbicie w uczuciach kobiet tego dnia. Podobnie jak my miały w oczach dramat cierpienia, nieoczekiwanej tragedii, która wydarzyła się zbyt nagle. Widziały śmierć i miały śmierć w swoich sercach - powiedział Franciszek, nawiązując do obecnej sytuacji na świecie. Mówił też o obawach o przyszłość, o tym, że "wszystko trzeba odbudować". - Zraniona pamięć, przytłumiona nadzieja. Dla nich, podobnie jak dla nas, była to najciemniejsza godzina. Ale w tej sytuacji kobiety nie dają się obezwładnić. Nie poddają się mrocznym siłom narzekań i żalu, nie zamykają się w pesymizmie, nie uciekają od rzeczywistości - dodał. Wskazał, że kobiety, które poszły do grobu Jezusa, "modlitwą i miłością pomogły, by zakwitła nadzieja". - Ile osób w przeżywanych przez nas smutnych dniach czyniło i czyni jak te niewiasty zasiewające kiełki nadziei! Poprzez drobne gesty troski, uczucia, modlitwy - zauważył Franciszek. - Nie lękajcie się, nie bójcie się: oto obwieszczenie nadziei. Jest to wieść dla nas dzisiaj. Są to słowa, które Bóg powtarza nam w nocy, której doświadczamy - wskazał papież. Podkreślił, że tej nocy ludzie otrzymują podstawowe prawo - prawo "do nadziei".