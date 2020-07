Kolejny dzień w USA z dziesiątkami tysięcy zakażonych. Trump "nie ma nic przeciwko", aby dzieci wróciły do szkoły

Z powodu gwałtownych wzrostów w wykrywanych przypadkach prezydent USA Donald Trump wznowił po trzech miesiącach przerwy konferencje prasowe w Białym Domu dotyczące koronawirusa. - Prawdopodobnie będzie gorzej, zanim zrobi się lepiej - ostrzegł na pierwszej z nich we wtorek, wzywając Amerykanów do noszenia maseczek.

Szkoły w USA znów otwarte? Trump: nie mam nic przeciwko temu

Z kolei na środowej konferencji prasowej prezydent Trump oświadczył, że nie ma nic przeciwko temu, aby dzieci w jego rodzinie, w tym jego syn Barron, powróciły do tradycyjnego nauczania w szkole. - Nie mam nic przeciwko temu - powiedział Trump. Dodał, że dzieci mają silny system odpornościowy, co powoduje - jego zdaniem - że nie przyniosą wirusa do domu, narażając na ryzyko zakażenia rodziców i krewnych w starszym wieku.

- One nie łapią go (wirusa) łatwo, nie przynoszą go łatwo do domu - zaznaczył. Podkreślił jednak, że ostateczna decyzja, czy otworzyć szkoły, leży w gestii gubernatorów poszczególnych stanów.