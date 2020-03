"Kasza gryczana zniknęła z wielu moskiewskich sklepów". Jak z koronawirusem radzą sobie Rosjanie?

W sprawie "zakupowego szaleństwa" zabrał głos sam prezydent Władimir Putin, który zaapelował do rodaków, by "nie tracili pieniędzy na produkty, które później będą musieli wyrzucić".

Testy na Kremlu

Władze jednak wprowadzają coraz więcej ograniczeń w obawie przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Od środy został wprowadzony zakaz wjazdu do kraju dla cudzoziemców (obowiązuje do 1 maja). Moskiewskie szkoły zostaną zamknięte od 21 marca do 12 kwietnia (w pozostałej części Rosji od 23 marca do 12 kwietnia). Uczniowie będą mieli możliwość kształcić się zdalnie.