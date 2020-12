Zmarł wiceszef policyjnego oddziału prewencji. Był zakażony koronawirusem

Informacje, że mł. insp. Marek Swędrak był zakażony koronawirusem potwierdziliśmy także oficjalnie w Komendzie Stołecznej Policji. Nie udało nam się jednak ustalić, w jakich okolicznościach doszło do zakażenia.

Zdziesiątkowani epidemią

- To specyfika tej formacji. Funkcjonariusze oddziałów prewencji podróżują wspólnie furgonetkami, są skoszarowani. Trudno tutaj o zachowanie dystansu społecznego, zatem wirus przenosi się błyskawicznie - wyjaśnia doświadczony funkcjonariusz policji.

Warszawski oddział prewencji to formacja, na której spoczywa główny ciężar pracy związanej z licznymi protestami będącymi efektem wyroku z 22 października Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego dopuszczalności aborcji.

Ale to również oddziały prewencji stanowił główną policyjną siłę podczas Marszu Niepodległości, który przeszedł ulicami stolicy 11 listopada.

- Na przykład podczas weekendowych protestów operacją dowodził zastępca komendanta stołecznego policji do spraw prewencji inspektor Marek Chodakowski. To on w konsultacji z komendantem stołecznym decydował o taktyce działań całej formacji - twierdzi jeden z naszych rozmówców z policji.