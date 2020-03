Wracają granice. Lista przejść, którymi będzie można dostać się do Polski

W nocy z piątku na sobotę w Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji dotyczące przywrócenia tymczasowej kontroli na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej oraz o czasowym zawieszeniu lub ograniczeniu ruchu granicznego na wymienionych przejściach prowadzących do Polski. Obostrzenia mają zacząć obowiązywać od północy z soboty na niedzielę. Prezentujemy miejsca, którymi będzie można dostać się do kraju.

Pierwsze rozporządzenie dotyczy przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową w strefie Schengen. W dokumencie zaznaczono, że kontrola graniczna osób zostaje przywrócona tymczasowo od niedzieli 15 marca do 24 marca. Zakres kontroli, w tym - możliwość jej ograniczenia na zasadach określonych w kodeksie granicznym Schengen, będzie dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2. Na wszystkich przejściach granicznych służbę będzie pełnić Straż Graniczna wspierana przez Wojsko Polskie. Wykaz przejść granicznych, przez które będzie możliwy ruch został opublikowany w rozporządzeniu wydanym w nocy z piątku na sobotę. Każde inne przejście funkcjonujące do tej pory, którego nie ma w rozporządzeniu, zostanie zamknięte.

Poniżej przedstawiamy listę przejść granicznych, na których tymczasowo odbywa się ruch drogowy i pieszy. Wyszczególnione zostały te miejsca, w których granicę Polski można przekroczyć samochodem lub pieszo. To zestawienie nie uwzględnia ruchu towarowego, ani takiego który odbywa się drogą kolejową, lotniczą lub morską.

W jaki sposób można dostać się na terytorium Polski? GoogleMaps

Granica z Niemcami:

Jędrzychowice Olszyna - Forst Gubin - Guben Świecko - Frankfurt Słubice - Frankfurt nad Odrą Kostrzyn nad Odrą - Kierz Krajnik Dolny - Schwedt Kołbaskowo - Pomellen Świnoujście - Garz

Granica z Czechami:

Cieszyn - Český Těšín (Most Przyjaźni) Cieszyn - Chotěbuz Gorzyczki Nowe Chałupki Trzebina Kudowa - Słone Jakuszyce

Granica z Litwą:

Budzisko

Ze Słowacją: Barwinek Chyżne

Rozporządzenie o zawieszeniu ruchu granicznego

Według drugiego z opublikowanych w piątek rozporządzeń od niedzieli 15 marca do odwołania zostanie zawieszony ruch na przejściach granicznych:

:: z Rosją: Gołdap-Gusiew, Gronowo-Mamonowo; z Białorusią: Rudawka-Lesnaja, Białowieża-Piererow, Sławatycze-Domaczewo, Połowce-Pieszczatka, Czeremcha-Wysokolitowsk

:: z Ukrainą: Zosin-Ustiług, Dołhobyczów-Uhrynów, Hrebenne-Rawa Ruska (kolejowe), Budomierz-Hruszew, Medyka-Szeginie, Krościenko-Smolnica i Krościenko-Chyrów

Ograniczenie ruchu na granicach wschodnich

Ograniczony natomiast zostanie ruch na przejściach granicznych. Poniżej przedstawiamy te przejścia graniczne, którymi można dostać się na terytorium Polski samochodem lub pieszo. To zestawienie nie uwzględnia ruchu towarowego ani odbywającego się drogą kolejową lub lotniczą.

:: z Rosją: Bezledy-Bagrationowsk, Grzechotki-Mamonowo II

:: z Białorusią: Kuźnica Białostocka-Bruzgi, Bobrowniki-Bierestowica,Kukuryki- Kozłowiczy, Terespol-Brześć

:: z Ukrainą: Dorohusk-Jagodzin, Hrebenne-Rawa Ruska (drogowe), Korczowa-Krakowiec

Infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych

W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej MSZ uruchamia infolinię dotyczącą możliwości przekraczania granic państw. Numer infolinii: +48 22 523 8880

Ograniczenia na przejściach granicznych

Od niedzieli przejściami drogowymi, morskimi i lotniczymi do Polski będą mogli wjechać: obywatele Polski, a także obcokrajowcy będący małżonkami lub dziećmi obywateli Polski, albo pozostający pod stałą opieką obywateli naszego kraju. Do Polski wjadą także cudzoziemcy mający Kartę Polaka, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji oraz członkowie ich rodzin. Wpuszczani będą także cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu w Polsce, a także mający zezwolenie na pracę, poświadczenie od pracodawcy, to jest prawo do pracy w Polsce.

Rozporządzenie zakłada, że "w szczególnie uzasadnionych przypadkach (...) komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach".

Granicę RP będą mogli przekroczyć także ci cudzoziemcy, którzy "którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów" - czyli na przykład kierowcy ciężarówek.

Koronawirus w Polsce

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 roku na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.

Ministerstwo Zdrowia o pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego koronawirusem poinformował 4 marca, ponad tydzień temu. Był to mężczyzna, który przyjechał z Niemiec autokarem. Trafił on do szpitala zakaźnego w Zielonej Górze. Obecnie osoby, u których wykryto tę chorobę, przebywają między innymi w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Leżajsku, Łodzi i Lublinie.

W piątek wieczorem MZ podało, że 521 osób w kraju jest hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia koronawirusem; 3151 osób objęto kwarantanną, a 17 784 przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.

Łącznie liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 84. Dwoje pacjentów zmarło.

mjz//now

Źródło: TVN24, PAP