Ministerstwo Sprawiedliwości: 41 osadzonych i 17 pracowników Służby Więziennej jest objętych kwarantanną

58 osób - 41 osadzonych oraz 17 funkcjonariuszy i pracowników służby więziennej - jest objętych kwarantanną z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem - poinformował Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości. Dodał, że "wszyscy, którzy wchodzą do jednostek penitencjarnych, mają mierzoną temperaturę"

Szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej w piątek zapewnił, że Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi działania zmierzające do zapobiegania zagrożeniu koronawirusem. Poinformował, że od wielu dni trwają w ministerstwie związane z tym intensywne spotkania.

- Podporządkowanie się zasadom, które zostały opracowane przez naukowców, jest obywatelskim obowiązkiem każdego z nas, a naszym dodatkowo jako ludzi, którzy odpowiadają za funkcjonowanie tej części naszego państwa jako wymiaru sprawiedliwości, jest obowiązkiem zachęcać każdego, kto w tym obszarze się znajdzie, żeby do reguł bezpieczeństwa się stosować, ale też zagwarantować wszystkim, by te reguły bezpieczeństwa mogły być wprowadzane w życie - wskazał Ziobro.

"Sprawdziliśmy możliwości zakładów przywięziennych pod kątem produkcji środków dezynfekujących i maseczek"

- Takich zakładów jest w Polsce jedenaście, plus instytucje gospodarki budżetowej. To są takie jednostki, przedsiębiorstwa, które produkują różnego rodzaju towary - powiedział Wójcik. Dodał, że zakłady sprawdzono pod kątem możliwości produkcji środków dezynfekujących oraz maseczek i ubrań ochronnych. Zaznaczył, że jest to związane z sytuacją wyjątkową - zagrożenia koronawirusem.