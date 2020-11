Szef NFZ do RPO o "sytuacjach mogących stanowić zagrożenie zdrowia i życia pacjenta"

Mimo heroicznych starań personelu medycznego, zaangażowania urzędników i pracowników także NFZ zdarzają się sytuacje trudne i frustrujące, a nawet mogące stanowić zagrożenie zdrowia i życia pacjenta - napisał pełniący obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak w liście do Rzecznika Praw Obywatelskich. RPO wskazywał w swoim piśmie między innymi na brak wolnych miejsc w szpitalach oraz na niedostatki sprzętu medycznego.

Pełniący obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak odpowiedział na list rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara skierowany do niego 15 października. Odpowiedź opublikowano w czwartek na stronie biura rzecznika.

"Zdarzają się sytuacje trudne i frustrujące, a nawet mogące stanowić zagrożenie zdrowia i życia pacjenta"

Zapewnił, że Narodowy Fundusz Zdrowia stale monitoruje sytuację dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów, a na wszelkie przejawy istnienia nieprawidłowości czy ograniczenia tej dostępności stara się reagować bez zbędnej zwłoki.

Ponadto - jak podkreślił - Fundusz dokłada wszelkich starań, by liczbę takich sytuacji zredukować do minimum. "W tym celu dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ stale monitorują sytuację na swoim terenie, będąc w stałym kontakcie z urzędami wojewódzkimi, wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi oraz dyrektorami szpitali. Codziennie zbierają informacje dotyczącą dostępności łóżek oraz respiratorów w szpitalach dedykowanych pacjentom zakażonym wirusem SARS-CoV-2" - przypomniał p.o. prezes NFZ.

Szef NFZ o wycenach i przekazywaniu pieniędzy

Nowak przekazał, że w Funduszu działa zespół, którego celem jest między innymi monitorowanie i reagowanie na obecną sytuację w systemie ochrony zdrowia. Zwrócił uwagę między innymi na wprowadzenie wyceny świadczeń dla pacjentów hospitalizowanych i leczonych w związku z leczeniem COVID-19, opłaty ryczałtowej za gotowość do transportu sanitarnego, zasad finansowania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, finansowanie wstępnej kwalifikacji pacjenta typu pretriage czy opłatę za pobyt pacjentów w izolatorium, jak również wycenę świadczeń za gotowość punktu pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Dodatkowo - jak wyliczył - wprowadzono opłatę ryczałtową za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii dla poszczególnych rodzajów świadczeń.

"Mamy do czynienia z wykładniczą eskalacją pandemii zakażeń wirusem"

Nowak zaznaczył, że w Funduszu działa również zespół do spraw opracowania planu przywracania pełnej dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ograniczonej. W odniesieniu do funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych Nowak wskazał, że SOR udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się wstanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.