Rehabilitacja pacjentów z COVID-19. "Najpierw sadzać, później stawiać na nogi"

Szpital Uniwersytecki w Krakowie to teraz szpital zakaźny, w którym personel walczy o życie i zdrowie pacjentów. Istotnym elementem przywracania pacjentów z COVID-19 do zdrowia jest profesjonalna rehabilitacja. Materiał "Czarno na białym".

Dr n. med. Konstanty Szułdrzyński ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie zwraca uwagę, że "zdrowie to nie jest tylko eliminacja głównego rozpoznania na karcie informacyjnej". - Zdrowie to jest znacznie więcej - dodaje. Kierownik Centrum Terapii Pozaustrojowych zaprezentował pracę zespołu rehabilitacyjnego. - Leczenie płuc to jest jedna rzecz, a druga, równie ważna, to jest zachowanie sprawności i profilaktyka przeciwzakrzepowa - podkreśla. Mówi, że częścią zespołu leczącego w intensywnej terapii jest zespół wykwalifikowanych terapeutów. - To są ludzie po wyższych studiach. Fizjoterapia jest zawodem medycznym, podobnie jak lekarz czy pielęgniarka i to jest bardzo ważny element zespołu. Ich wiedza, doświadczenie, wyczucie i ocena stanu pacjenta, jego możliwości i postępów są bardzo ważne dla nas przy planowaniu leczenia - mówi dr Szułdrzyński.