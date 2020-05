Pozywa Skarb Państwa za ograniczenia związane z koronawirusem. Prawie pół miliona za zamknięte siłownie

- Ale już w sobotę, mimo że ograniczenia miały się zacząć dopiero następnego dnia, sąsiedzi wezwali nam policję, która miała sprawdzić, czy działamy zgodnie w prawem. A następnego dnia nie było już co sprawdzać. Siłownie zostały zamknięte i tak jest do dziś - mówi Radosław Jarmuła, właściciel sieci OTF.

Przychody: 0 złotych

Orangetheory Fitness to na razie dwa kluby w Warszawie. W czerwcu miał ruszyć trzeci. Jarmuła z siostrą zainwestowali w kupno franczyzy na Polskę od amerykańskiej spółki. OTF są obliczone na zamożnego klienta. Ćwiczący mają w nich dostęp do nowoczesnego sprzętu, pomagają im trenerzy wyszkoleni przez specjalistów z USA. - Dlatego staram się zachować personel, bo jego nauka kosztowała majątek. Wypłacamy postojowe - mówi Jarmuła.

W związki z koronawirusem przychody jego firmy spadły do zera. A oprócz pracowników Jarmuła ma do opłacenia koszty trzech lokali. Co prawda czynsz w jednym został zredukowany o 70 proc., w kolejnym o 99 proc., w trzecim, który dopiero miał ruszyć, na razie nie trzeba płacić za wynajem, ale wszędzie do uregulowania są koszty mediów i utrzymania nieruchomości.