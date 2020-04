Ministerstwo Zdrowia: 187 nowych przypadków zakażenia, osiem osób nie żyje

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek rano o 187 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i śmierci ośmiu osób. Od początku epidemii zakażenie SARS-CoV-2 stwierdzono w Polsce u 12 089 osób, a 570 pacjentów zmarło.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło najnowsze dane we wtorek około godziny 10. Poinformowało o 187 nowych przypadkach zakażenia. Dotyczą one województw: śląskiego (72), pomorskiego (35), dolnośląskiego (24), kujawsko-pomorskiego (16), wielkopolskiego (16), małopolskiego (8), zachodniopomorskiego (6), lubelskiego (3), opolskiego (3), świętokrzyskiego (3), podkarpackiego (1).

Jednocześnie resort poinformował o śmierci ośmiu osób. Są to: 98-letnia kobieta, która zmarła w Starachowicach, 57-letnia kobieta, która zmarła w Poznaniu, 72-letnia kobieta i 92-letni mężczyzna z Gdańska, trzy osoby, które zmarły w Raciborzu: 67-letnia kobieta, 42-letnia kobieta i 69-letni mężczyzna oraz 77-letnia kobieta, która zmarła w Łańcucie. Większość osób - podano - miała choroby współistniejące.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował w sobotę o uruchomieniu nowej formy wykonywania testów, czyli drive-thru. - Chcemy, aby przed każdym szpitalem w Polsce, gdzie są rozstawione namioty przeznaczone do triażu, czyli gdzie jest wstępna segregacja pacjentów, którzy trafiają na SOR-y, na izbę przyjęć czy też do szpitala, powstały punkty pobrań. Na początek chcemy, żeby do tych punktów pobrań zgłaszały się osoby, które są w kwarantannie - powiedział.