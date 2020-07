Na Śląsku koronawirus nie odpuszcza. Kopalnie i wesela ogniskami zakażeń

Kopalnie i wesela to największe ogniska koronawirusa na Śląsku. W poniedziałek resort zdrowia poinformował o 150 nowych przypadkach zakażeń w tym regionie. Z danych służb wojewody wynika, że koronawirusa ma co trzeci górnik przebadany podczas piątkowych badań przesiewowych w kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej, a także co dziesiąty z przebadanych pracowników kopalni Chwałowice w Rybniku.