Minister środowiska ponownie przeszedł testy. "Nie mam już wirusa"

"W Światowy Dzień Zdrowia dostałem taką dobrą wiadomość - nie mam już wirusa" - oznajmił we wtorek minister środowiska Michał Woś. Podziękował też wszystkim medykom za walkę z pandemią COVID-19.

"Dostałem taką dobrą wiadomość"

"Spędziłem noc pod tlenem"

Woś opisywał, że u niego początkowy przebieg choroby także nie był uciążliwy. - Poza kaszlem przez pierwszych kilka dni nie miałem żadnych innych objawów - relacjonował. Powiedział, że temperaturę zmierzył dopiero w niedzielę, gdy stwierdził, że zrobi testy na obecność koronawirusa. - Mój stan był dobry, porównywałem to do mocnego przeziębienia, dopiero potem się dość mocno pogorszyło, bo we wtorek nie mogłem złapać tchu - powiedział minister.