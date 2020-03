Koronawirus w Polsce. Mapa

W Polsce potwierdzono do tej pory 25 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Występują one w następujących województwach:

Koronawirus w Polsce. Przypadki

1: Zielona Góra, zakażenie potwierdzone 4 marca. Mężczyzna w "sile wieku", stan stabilny. Przyjechał do Polski autokarem z Niemiec. 2 i 3: Szczecin, zakażenie potwierdzone 6 marca. Małżeństwo po sześćdziesiątce, oboje wrócili z Włoch. Początkowo nie wykazywali objawów. Stan hospitalizowanej kobiety pogorszył się, wymaga ona intensywnej opieki medycznej - poinformował 9 marca szpital. 4: Wrocław, zakażenie potwierdzone 6 marca. 26-letni mężczyzna, wrócił z Wielkiej Brytanii. Stan bardzo dobry, przyleciał do Polski samolotem w środę. 5: Ostróda, zakażenie potwierdzone 6 marca. Kobieta w "sile wieku", jak podały służby medyczne. Podróżowała autokarem z Niemiec z mężczyzną, pierwszym pacjentem z koronawirusem w Polsce. 6: Ostróda, zakażenie potwierdzone 7 marca. Mężczyzna, który nie jest obywatelem Polski. Stan dobry. Przyjechał autokarem z Niemiec razem z mężczyzną, u którego jako pierwszego w Polsce potwierdzono zakażenie koronawirusem. 7: Racibórz, zakażenie potwierdzone 8 marca. Mężczyzna w "sile wieku", stan dobry. Podróżował autobusem, współpasażerowie są objęci kwarantanną domową. 8: Racibórz, zakażenie potwierdzone 8 marca. Kobieta w "sile wieku", która trafiła do szpitala z kwarantanny. 9: Warszawa, zakażenie potwierdzone 8 marca. Kobieta w "sile wieku", stan dobry. Pracownica Frontexu, obywatelka Hiszpanii, która do Polski przyleciała samolotem z Niemiec. 10: Warszawa, zakażenie potwierdzone 8 marca. Młody mężczyzna, wrócił samolotem z Włoch. Służby lokalizują osoby, które kontaktowały się z zakażonym. 11: Wrocław, zakażenie potwierdzone 8 marca. 73-letni mężczyzna, stan ciężki - pacjent jest w grupie ryzyka. Przebywa na oddziale zakaźnym. Nie wyjeżdżał za granicę, zakaził się po kontakcie z bliską osobą, która jest obecnie hospitalizowana za granicą. 12: Kraków, zakażenie potwierdzone 9 marca. Ponad 60-letni mężczyzna przebywał ostatnio w północnych Włoszech. Jego stan jest dobry. 13, 14 i 15: Racibórz, zakażenia potwierdzone 9 marca. Trzy osoby w średnim wieku, ich stan jest dobry. 16: Wrocław, zakażenie potwierdzone 9 marca. 74-letnia kobieta "w stanie poważnym", jak przekazał szpital. 17: Poznań, zakażenie potwierdzone 9 marca. Kobieta w średnim wieku z województwa wielkopolskiego. Jest w ciężkim stanie. 18: Warszawa, zakażenie potwierdzone 10 marca. Mężczyzna w "sile wieku", jego stan jest dobry. 19 i 20: Cieszyn, zakażenie potwierdzone 10 marca. Mężczyzna, który przyjechał z Niemiec, a następnie poddał się kwarantannie oraz kobieta, która miała z nim kontakt. Ich stan zdrowia jest stabilny. 21: Wrocław, zakażenie potwierdzone 10 marca. Młoda kobieta z województwa dolnośląskiego. Jej stan jest dobry. 22: Bełżyce (woj. lubelskie), zakażenie potwierdzone 10 marca. Mężczyzna w "sile wieku", jego stan jest ciężki. 23: Warszawa, zakażenie potwierdzone 11 marca. Młody mężczyzna. 24: Łańcut (woj. podkarpackie), zakażenie potwierdzone 11 marca. Kobieta w "sile wieku". 25: Lublin, o zakażeniu poinformowano 11 marca. Kobieta w "sile wieku". Stan ciężki. Jej syn wrócił niedawno z Wielkiej Brytanii.