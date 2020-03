Polacy wracają, personel pokładowy zgłasza obawy

"Kraj jest w zawieszeniu, wszyscy mają siedzieć w domach, a nas wciskają do pełnych samolotów i każą robić regularny serwis. To chyba jakiś żart! Są już u nas osoby, które miały kontakt z zarażonymi i nikt im nie robi testów. To po co to zamknięcie granic? Żebyśmy my poroznosili?" - to treść tweeta Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego z niedzieli.