Komendant Główny Policji: prawdopodobnie 600 przypadków niestosowania się do kwarantanny

- Co jest niezwykle budujące w zaledwie 600 przypadkach, a więc to jest zdecydowanie poniżej jednego procenta, musieliśmy wdrożyć pewne czynności wyjaśniające z uwagi na fakt, że zachodziło wysokie prawdopodobieństwo, że te osoby nie stosują się do obowiązku kwarantanny - powiedział Szymczyk.

Policję wspierają żołnierze

Gen. Szymczyk poinformował, że policja zbiera informacje na temat osób objętych kwarantanną, które potrzebują pomocy. - Skrupulatnie zbieramy informacje o tych potrzebach i przekazujemy je do właściwych instytucji, ale też zadajemy szereg pytań na temat stanu zdrowia, jeśli on się pogarsza, jeśli są jakieś niepokojące symptomy, również informujemy przedstawicieli inspekcji sanitarnej - mówił. Komendant przypomniał jednocześnie, że od środy policjantów wspiera wojsko. - Z uwagi na to, że liczba tych osób objętych kwarantanną rośnie lawinowo, prawdopodobnie również i w tym obszarze skorzystamy ze wsparcia żołnierzy, aby wspólnie dokonywać tych kontroli - zapowiedział Szymczyk. Zastrzegł, że żołnierze nie będą wykonywać czynności, które ustawowo należą do policji. - To nie jest służba zamiast, tylko to jest służba wspólnie. To będą wspólne patrole, czy to funkcjonariusz policji czy Straży Granicznej i żołnierz np. na tych punktach, które zostały zamknięte na granicach wewnętrznych Unii Europejskiej - tam będziemy tę służbę pełnić wspólnie: i policjant i żołnierz - wyjaśnił Komendant Główny Policji. Poinformował, że w trakcie obecnej doby taką służbę pełni blisko 600 żołnierzy. Generał Szymczyk podziękował przy tym funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym policji za dotychczasową pracę.