Mogą wykonać tysiąc testów dziennie. "Cały zespół jest w gotowości non-stop"

Warszawskie laboratorium specjalizujące się w badaniach genetycznych dołączyło do listy placówek wykonujących testy na obecność koronawirusa. - Jesteśmy gotowi na przeprowadzenie darmowych testów w liczbie tysiąca dziennie. Póki co, takiej liczby wymazówek do badania nie otrzymujemy. Wciąż mamy moce przerobowe - zapewnia prof. dr hab. med. Krystian Jażdżewski z Warsaw Genomics.

Startup Warsaw Genomics rozpoczął przeprowadzanie testów w kierunku SARS-CoV-2 na mocy porozumienia z Ministerstwem Zdrowia. - Od czwartku przeprowadzamy testy w kierunku obecności koronawirusa. Pracujemy 24 godziny na dobę. Cały zespół jest w gotowości non-stop - mówił na antenie TVN24 prof. dr hab. med. Krystian Jażdżewski, lekarz chorób wewnętrznych, endokrynolog, onkogenetyk z Warsaw Genomics.

Testy wykonywane są metodami molekularnymi rekomendowanymi przez WHO. - Prowadzimy badania na zlecenie i na rzecz sanepidu, szpitali i pacjentów. Są to testy, które wykonujemy bezpłatnie dla każdej osoby podejrzanej o zarażenie, tudzież osoby z kontaktu. Całą akcją koordynują służby sanitarno-epidemiologiczne - zaznaczył.

Jak podkreślał, badania nie są wykonywane na zlecenie osób prywatnych. Testy w kierunku koronawirusa finansowane są przez środki, które laboratorium otrzymało od darczyńców.

"Wciąż mamy moce przerobowe"

- Mój apel do szpitali, stacji sanitarno-epidemiologicznych i innych placówek medycznych: testujmy, testujmy, testujmy. Jesteśmy gotowi na przeprowadzenie darmowych testów w liczbie tysiąca dziennie. Póki co, takiej liczby wymazówek i testów do badania nie otrzymujemy. Wciąż mamy moce przerobowe - podkreślił prof. Jażdżewski. - Im więcej będziemy ludzi badać, tym szybciej ogarniemy pandemię - dodał.

Podkreślił jednocześnie, że choć wydaje się, że tysiąc testów to dużo, wkrótce zostanie to zweryfikowane "liczbą potrzeb, jakie mamy nie tylko w województwie mazowieckim, ale w całym kraju".

Zdaniem lekarza, obecnie największym problemem jest docieranie do osób, które miały styczność z zakażonymi koronawirusem. Jak stwierdził, każda taka osoba powinna zostać skierowana na test. - Tak długo, jak nie będziemy mogli powiedzieć, że przebadaliśmy wszystkie osoby z kontaktu, odpowiedź będzie brzmiała: tak, badamy za mało. To dotyczy wszystkich krajów europejskich. Ograniczone są możliwości laboratoriów i dostęp do testów - przyznał prof. Jażdżewski.

We wtorek w TVN24 rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że mamy w Polsce 19 laboratoriów, które mogą wykonać ponad 3000 testów na koronawirusa w ciągu doby. Dodał, że liczba laboratoriów będzie rosła i zwiększą się w związku z tym "moce przerobowe".

Koronawirus w Polsce

W niedzielę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych przypadkach zakażeń koronawirusem. Po południu ich liczba wynosiła 563. W Radomiu zmarła siódma zarażona osoba - to 43-letni mężczyzna, który był w ciężkim stanie. Kilka godzin wcześniej resort przekazał informację o śmierci 37-latki, hospitalizowanej w Poznaniu. Jak podkreślono, trafiła ona do placówki w stanie ciężkim ze współistniejącymi chorobami.

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi całodobową infolinię (tel. 800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Infolinia NFZ dotycząca koronawirusa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

kk/b

Źródło: TVN24