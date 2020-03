Uciekł ze szpitala z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Szuka go policja

W piątek z domu zabrała go karetka, bo miał wysoką gorączkę. Ponieważ ratownicy podejrzewali zakażenie koronawirusem, 45-latek z powiatu strzeleckiego (woj. opolskie) trafił do szpitala w Kędzierzynie-Koźlu, z którego uciekł. - Staramy się go jak najszybciej zatrzymać - mówi policja.