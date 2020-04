Dwukrotnie uciekał z kwarantanny i groził strażnikom miejskim. Usłyszał zarzuty i trafił do aresztu

37-letni kaliszanin wrócił z zagranicy i został skierowany do szpitala w Poznaniu w celu odbycia kwarantanny. Samowolnie jednak opuścił placówkę. Kiedy go zatrzymano, trafił ponownie na kwarantannę, z której jednak znów uciekł. Teraz usłyszał zarzuty i został aresztowany. Grozi mu nawet osiem lat więzienia.

Jak ustalono, po przekroczeniu granicy 37-letni kaliszanin został skierowany przez straż graniczną do szpitala w Poznaniu w celu odbycia kwarantanny. Mężczyzna samowolnie jednak opuścił placówkę i przyjechał do Kalisza. Został wówczas zatrzymany i przetransportowany do miejsca kwarantanny w tym mieście. Jednak z niego także uciekł.