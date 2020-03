Coraz gorzej we Włoszech, słabszy złoty, więcej czasu na PIT. Co zmieniło się przez ostatnią dobę?

We Włoszech jest więcej przypadków śmiertelnych wśród zakażonych koronawirusem niż w Chinach, Komisja Europejska zapowiada wspólne zapasy środków medycznych, a na rynku walutowym złoty nadal traci. Co jeszcze zmieniło się od czwartku w związku z rozwijającą się pandemią koronawirusa?

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 sytuacja zmienia się dynamicznie. Co zdarzyło się w ciągu ostatniej dobry w Polsce i na świecie?

1. Komisja Europejska tworzy zapasy środków medycznych

Komisja Europejska tworzy po raz pierwszy strategiczne zapasy środków medycznych. Zapasy mają pomóc unijnym krajom w walce z pandemią COVID-19. Obejmą między innymi sprzęt medyczny do intensywnej terapii, na przykład respiratory oraz środki ochrony osobistej, takie jak maski wielokrotnego użytku, szczepionki i środki lecznicze oraz wyposażenie laboratoryjne. Zapasy mają pomóc unijnym krajom w walce z pandemią COVID-19. Początkowy budżet na ten cel wyniesie 50 milionów euro.

2. We Włoszech zmarło więcej zakażonych niż w Chinach

We Włoszech liczba osób, które zmarły w wyniku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, wzrosła do 3405. To więcej przypadków śmiertelnych niż zanotowano w Chinach, biorąc pod uwagę oficjalne dane udostępniane przez ten kraj.