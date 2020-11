Jesteś ozdrowieńcem? Pomóż innym walczyć z koronawirusem. Sprawdź, gdzie oddać osocze

Nawet lekarze byli zaskoczeni tak szybką poprawą zdrowia pacjentki Pani Danuta walczyła o każdy oddech. Nie jadła, nie mogła usiąść. Lekarze rozważali podłączenie jej do respiratora. COVID-19 dla osoby z rakiem to śmiertelne połączenie. Otóż nie w tym wypadku. Kobiecie podano osocze ozdrowieńca, po czym z dnia na dzień dosłownie zdrowiała w oczach. - To mi uratowało życie - mówi. TVN24 Wrocław/A. Stefańczyk