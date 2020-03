Co z orzeczeniami o niepełnosprawności, gdy komisje lekarskie nie odbywają się? Odpowiada "Koronawirus. Raport"

Wśród widzów i czytelników, piszących do Kontakt 24, jest wiele osób, którym kończą się orzeczenia o niepełnosprawności. Brak ważnego orzeczenia w praktyce oznacza brak świadczeń czy przywilejów - chociażby takich, jak możliwość zaparkowania samochodu na kopercie dla niepełnosprawnych. Jak poradzić sobie w czasie trwania epidemii koronawirusa? Przedstawiciele ZUS uspokajają.

Przez epidemię koronawirusa najpierw do 27 marca, a teraz do Wielkanocy lekarze orzecznicy odwołali wszystkie terminy komisji lekarskich. Krzysztof Cieszyński z pomorskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że w takich sytuacjach wnioski są rozpatrywanie zdalnie, bez konieczności osobistego stawiennictwa na komisji.

- Musieliśmy z uwagi na sytuację, która jest w kraju, odwołać bezpośrednie badania, które przeprowadzają nasi lekarze orzecznicy, natomiast jeżeli tylko pozwala dokumentacja medyczna, to te badania przeprowadzamy w trybie zaocznym. Czyli lekarze po prostu analizują dokumentację medyczną i na podstawie tej dokumentacji medycznej starają się orzekać o niezdolności do pracy - tłumaczy Cieszyński. - Staramy się to wszystko realizować na bieżąco - dodaje.