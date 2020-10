To on będzie odpowiadał za szpital na Stadionie Narodowym. "Sensowny gość. Niepolityczny"

Artur Zaczyński - lekarz neurochirurg i zastępca dyrektora do spraw medycznych warszawskiego szpitala MSWiA - będzie odpowiedzialny za powstanie i działanie szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym. Prace przy jego budowie trwają od ubiegłego tygodnia.

O tym, że na Stadionie Narodowym powstaje szpital tymczasowy, informowaliśmy w niedzielę. W ubiegłym tygodniu zaczęły się prace związane z przygotowywaniem instalacji do dostawy i rozprowadzania tlenu dla pacjentów. W poniedziałek mają się zacząć bardziej zaawansowane prace. Miejsca dla pacjentów mają się znaleźć w salach konferencyjnych stadionu. Docelowo ma to być 2 tysiące łóżek, chociaż w pierwszym etapie zostanie przygotowanych około 500 miejsc. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk poinformował w poniedziałek, że 50 z nich będzie się znajdowało na oddziale intensywnej opieki medycznej.

Dworczyk dodał, że proces powstawania szpitala będą kooordynować lekarze ze szpitala MSWiA w Warszawie. Część personelu ma trafić do nowej placówki w wyniku decyzji wojewody.

"Dobrze wie, co ma robić"

Jak dowiaduje się tvn24.pl, za powstanie nowego szpitala odpowiedzialny jest Artur Zaczyński, obecnie wicedyrektor ds. medycznych warszawskiego szpitala MSWiA. - Sensowny gość. Niepolityczny. Wybitny ekspert medycyny ratunkowej Artur Zaczyński. Jestem spokojny, że to on będzie odpowiadał za kwestie medyczne w nowym szpitalu - mówi w rozmowie z tvn24.pl osoba zaangażowana w powstawanie nowego szpitala z ramienia administracji rządowej.

Zna też dobrze Stadion Narodowy. W 2009 roku został powołany na Koordynatora Medycznego Stadionu Narodowego w Warszawie do przygotowania zabezpieczenia medycznego stadionu w trakcie budowy, jak i w trakcie Euro 2012. - Zaczyński sam budował system bezpieczeństwa na Stadionie Narodowym, więc dobrze wie, co ma robić - mówi nam osoba z administracji rządowej.

Skąd mają się wziąć lekarze w nowym szpitalu? - Nie chcemy kanibalizować innych szpitali. Ale jeśli każda placówka medyczna w Polsce wytypuje po jednej osobie do pracy w Warszawie, to będziemy mieli zapewnioną obsadę szpitala na Narodowym. Będziemy zachęcać do tego lekarzy i pielęgniarki - zapewnia nasz rozmówca z rządu.