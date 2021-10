Koronawirus w Polsce. Niedzielski o czwartej fali i innym przebiegu zakażenia koronawirusem

Minister zdrowia Adam Niedzielski wziął udział w Kongresie 590. Mówił na nim m.in. o tym, w jaki sposób pacjenci obecnie przechodzą COVID-19. - W szpitalach jest ich mniej, ale przebieg kliniczny jest inny. W aktualnej fali pandemii szybciej dochodzi do załamania i pogorszenia stanu zdrowia.

Szef resortu zdrowia był pytany m.in. o program "Profilaktyka 40 plus" i rolę podstawowej opieki zdrowotnej - Są bardzo ważne dwa konteksty pandemiczne profilaktyki. Jeżeli patrzymy na to najgorsze, co się zadziało, czyli na liczbę zgonów i zestawienie tych tzw. nadwyżkowych, nie tylko bezpośrednio związanych z przechorowaniem COVID-19, to w Europie nie wypadamy dobrze – stwierdził.

Podkreślił, że przyczynami zróżnicowania poszczególnych krajów w zderzeniu z falą pandemiczną, była m.in. "świadomość zdrowotna i zakres stosowanej profilaktyki". Minister wskazał w tym kontekście, że średnia długość życia w Polsce jest poniżej średniej europejskiej. - Wiele osób nie traktuje poważnie pandemicznych zasad dotyczących dystansu, dezynfekcji i maseczek, a symptomy choroby nie skłaniają chorych do badań - mówił.

Niedzielski stwierdził, że w obecnej, czwartej fali pandemii, w przebiegu COVID-19 szybciej dochodzi do tzw. załamania i pogorszenia stanu zdrowia. - Pacjentów jest mniej w szpitalach, ale przebieg kliniczny jest inny. W poprzedniej fali mieliśmy mniej więcej dwutygodniowy okres od zakażenia, do załamania, kiedy pacjent trafiał pod respirator. Teraz klinicyści mówią, że to jest tydzień" – wskazał. Resort zdrowia podało w środę, że w szpitalach jest 2013 osób z COVID-19, w tym 190 pacjentów podłączonych do respiratorów.

Niedzielski: przekroczyliśmy barierę czwartej fali pandemii

- Jeżeli mamy do czynienia z takim skróceniem okresu i nie mamy świadomości zagrożenia, tego, by się chronić, by szybko reagować, to skutkiem jest to, że pierwszy test na COVID-19 bardzo często – jak sygnalizują lekarze – jest robiony w karetce, która zabiera pacjenta prosto do respiratora – dodał szef ministerstwa zdrowia.

"Profilaktyka 40 plus"

Minister akcentował, że "kontekst profilaktyki i świadomości zdrowotnej, to nie jest tylko kontekst abstrakcyjnego dbania o swoje zdrowie, tylko realny instrument walki z pandemią". Natomiast drugim kontekstem jest "kontekst deficytu zdrowotnego, który narósł po tym, jak był ograniczony dostęp do lekarzy, bo część stosowała tylko teleporady i nie było szansy na badanie".

Niedzielski podkreślił, że istnieje "konieczność puszczenia wyraźnego sygnału, że musimy nadganiać. Żeby nadganiać medycyną naprawczą, trzeba zacząć od diagnostyki i badań" – stąd jak akcentował – idea programu "Profilaktyka 40 plus". Odnosząc się do kwestii systemowych, szef Ministerstwa Zdrowia mówił również, że ciężar i istota profilaktyki powinna być skupiona na lekarzach rodzinnych.

Aby skorzystać z oferty rozpoczętego 1 lipca programu, należy wypełnić ankietę "Profilaktyka 40 plus", umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta. Po jej wypełnieniu pacjent otrzymuje e-skierowanie na dopasowany do jego potrzeb pakiet badań. Następnie może się zgłosić do placówki uczestniczącej w programie. Program przewiduje od 8 do 12 rodzajów badań w trzech pakietach. Jest przeznaczony dla osób powyżej 40 lat. Wszystkie badania w jego ramach są bezpłatne.

Morawiecki: program "Profilaktyka 40 PLUS" jest po to, żebyśmy pamiętali o naszym zdrowiu

Kongres 590

Od wtorku w Warszawie trwa 6. edycja Kongresu 590 – jednego z kluczowych wydarzeń gospodarczych w kraju. Honorowy patronat nad imprezą objął prezydent Andrzej Duda. Gośćmi wydarzenia są eksperci ze świata międzynarodowego biznesu. Dyskusje prowadzą w takich obszarach tematycznych jak m.in. demografia, zdrowie oraz nauka wraz z sektorem badań i rozwoju.

