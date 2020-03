"Do wczoraj nie obserwowało się poważnej reakcji. Przemówienie premiera zadziałało"

- Do wczoraj nie obserwowało się poważnej reakcji. Ludzie pozostawali w wielu miejscach publicznych, restauracjach, barach. W weekend wszystkie restauracje były wypełnione - mówiła we wtorek TVN24 Anna Moszczyńska, Polka mieszkająca w Holandii.

Jak wskazała, sytuację w kraju zmieniła niedzielna decyzja o zamknięciu do 6 kwietnia sklepów, szkół, obiektów sportowych i restauracji, a także poniedziałkowe wystąpienie premiera Marka Rutte. - Wczorajsze przemówienie premiera zadziałało i dzisiaj ulice są znacznie bardziej opustoszałe - mówiła.

Zapytana o to, czy w trudnych dniach rozwijającej się epidemii Holendrzy, podobnie jak Włosi, wychodzą na balkony i wspólnie śpiewają, Anna Moszczyńska powiedziała, że "dzisiaj była akcja klaskania w ramach podziękowania dla osób pracujących w systemie ochrony zdrowia". - Na śpiewanie jeszcze nie ma miejsca - dodała.

"To będzie trudny okres, ale razem go przetrwamy"

W poniedziałek premier Mark Rutte oświadczył, że "prawda jest taka, że bardzo wielu Holendrów zachoruje, to mówią nam eksperci". Ostrzegł, że pandemia będzie trwać wiele miesięcy i "wszystko, co możemy zrobić, to wesprzeć gospodarkę".