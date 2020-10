Kordony sanitarne, godzina policyjna. Europejskie kraje zaostrzają restrykcje

Ze względu na drastyczne nasilenie się liczby nowych zakażeń koronawirusem hiszpańskie wspólnoty autonomiczne apelują do premiera o wprowadzenie surowszych restrykcji. Bardzo wysoki wzrost nowych zakażeń notują również Francja, Portugalia i Wielka Brytania. Z kolei w Irlandii liczba nowych infekcji znów spadła poniżej 1000 na dobę.

Z informacji służb prasowych rządu wynika, że premier Hiszpanii Pedro Sanchez przed udaniem się w sobotę do Rzymu zwołał w trybie nadzwyczajnym na niedzielę posiedzenie rady ministrów oraz że ma ono dotyczyć ewentualnego wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, który obowiązywał już w kraju pomiędzy marcem a czerwcem.

Wraz z drastycznym nasileniem się liczby zakażeń koronawirusem poszczególne wspólnoty autonomiczne Hiszpanii od czwartku wzywają rząd Sancheza do ogłoszenia surowszych restrykcji epidemicznych.

Obostrzenia w wielu regionach Hiszpanii

W nocy z soboty na niedzielę w Walencji wprowadzono godzinę policyjną. Władze wspólnoty twierdzą, że jej ogłoszenie było konieczne ze względu na rekordową dobową liczbę nowych infekcji - 1700.

W sobotę kordonem sanitarnym objęte zostały największe miasta wspólnoty autonomicznej Asturii - Gijon i Oviedo. Także w tym regionie podczas ostatniej doby zanotowano dobowy rekord infekcji – prawie 400.

Inną wspólnotą o największej od początku epidemii dobowej liczbie zakażeń jest Katalonia. Pomiędzy piątkiem a sobotą zanotowano tam ponad 6000 infekcji. Władze regionu zapowiedziały, że w przypadku ogłoszenia przez rząd Sancheza stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Katalonii wprowadzona zostanie godzina policyjna.

Jedyną z 17 wspólnot autonomicznych Hiszpanii, która dystansuje się od możliwości ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego przez gabinet Sancheza, jest Madryt. W sobotę lokalne władze ogłosiły surowe restrykcje sanitarne w 32 najbardziej dotkniętych COVID-19 strefach stołecznej aglomeracji.

Opustoszały plac w Salamance na zachodzie Hiszpanii EPA/J.M.GARCIA

Wysoka dynamika nowych zakażeń w Portugalii

W Portugalii, podobnie jak w Hiszpanii, nasiliła się znacząco dynamika zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zanotowano najwyższą od początku epidemii liczbę nowych zakażeń koronawirusem: ponad 3,6 tys. - przekazał w sobotę portugalski rząd. Premier Antonio Costa poinformował, że oprócz obowiązującego od soboty w całym kraju nakazu noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych w najbliższym czasie mogą zostać wprowadzone kolejne obostrzenia.

Z komunikatu portugalskiego rządu wynika, że od piątku liczba przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zwiększyła się o 3669, do 116 109. Podczas ostatniej doby potwierdzono 21 ofiar śmiertelnych COVID-19. Od początku epidemii wskutek COVID-19 w kraju zmarło 2297 osób.

Premier Portugalii i premier Hiszpanii w Guardzie Reuters

We Francji liczba zakażeń przekroczyła milion

Bardzo wysoki przyrost nowych zakażeń notowany jest również we Francji. W ciągu minionej doby stwierdzono 45 422 nowe infekcje. Zmarło 138 osób - poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia tego kraju. Dzień wcześniej resort informował o 42 032 nowych zakażeniach i 298 przypadkach śmiertelnych.

Wskaźnik testów z wynikiem pozytywnym wynosi obecnie 16 procent, podczas gdy na początku września był na poziomie 4,5 proc.

Francja jest siódmym krajem na świecie, w którym liczba infekcji od początku pandemii przekroczyła milion. W sumie stwierdzono tam 1 086 497 przypadków, na COVID-19 zmarło 34 645 osób.

W ciągu ostatnich 24 godzin przyjęto do szpitali 1667 zakażonych osób, co zwiększyło łączną liczbę hospitalizacji we Francji do 15 637. 2491 pacjentów przebywa na oddziałach intensywnej terapii.

Koronawirus we Francji Reuters

Blisko 45 tysięcy ofiar COVID-19 w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby wykryto 23 012 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i zarejestrowano 174 kolejne zgony z powodu COVID-19 - poinformował w sobotę po południu brytyjski rząd.

W całym kraju łączna liczba infekcji SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 854 010, co jest 11. najwyższym bilansem na świecie i czwartym w Europie - po Rosji, Hiszpanii i Francji.

Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 44 745, z czego 39 629 osób zmarło w Anglii, 2699 - w Szkocji, 1772 - w Walii, a 645 - w Irlandii Północnej. Te statystyki obejmują zgony, które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2. Natomiast liczba przypadków, w których w akcie zgonu wpisano koronawirusa jako prawdopodobny czynnik decydujący o śmierci, nawet jeśli nie został przeprowadzony test, wynosi 58 164; ta ostatnia statystyka jest aktualizowana raz w tygodniu.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii Reuters

W Irlandii spadek liczby nowych zakażeń

Z kolei w Irlandii w trakcie ostatniej doby wykryto 859 zakażeń koronawirusem, a także stwierdzono cztery zgony z powodu COVID-19 - podało w sobotę ministerstwo zdrowia tego kraju. To drugi z rzędu dzień z wyraźnie niższą liczbą stwierdzonych infekcji.

Liczba zakażeń jest wprawdzie wyższa o 82 niż bilans z piątku, ale jest to też drugi dzień, gdy jest ona poniżej tysiąca. Ten poziom był osiągany lub przekraczany przez dziewięć kolejnych dni do czwartku włącznie. Na dodatek w Irlandii to sobotnie bilanse zakażeń zwykle są najwyższe w tygodniu, a w każdą z trzech ostatnich sobót ustanawiany był nowy rekord, jeśli chodzi o drugą falę epidemii.

Największymi od początku epidemii dobowymi bilansami zakażeń pozostają te z poprzedniego weekendu - 1276 w sobotę i 1283 w niedzielę.

Szef publicznej służby zdrowia Paul Reid powiedział, że jest za wcześnie, by oceniać, czy można już mówić o przełamaniu rosnącego trendu i czy jest to efekt wprowadzonych niedawno nowych restrykcji. Powiedział jednak, że liczy, że te liczby będą zachętą do przestrzegania restrykcji i dadzą ludziom nadzieję.

Autor:dg//now

Źródło: PAP