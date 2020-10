Rekordowe 34,43 procent pozytywnych wyników wśród wykonanych testów

Większość zakażonych nie ma wyraźnych oznak Covid-19. Według ostatnich danych dotyczących stanu na niedzielę wieczór, w szpitalach przebywało 5613 pacjentów z tą chorobą, z których ponad 800 było w ciężkim stanie. Do tej pory w Czechach na koronawirusa zmarło 2365 osób z Covid-19. Dane dotyczące poniedziałku wskazują na 75 zgonów, ale te liczby najczęściej są weryfikowane w ciągu dnia. Łączny bilans zakażeń w kraju to 268 370.

Odsetek pozytywnych wyników wśród wykonanych testów w niedzielę osiągnął rekordowe 34,43 proc. Poniedziałkowy bilans ministerstwo zdrowia ma opublikować we wtorek wieczorem. Z danych resortu wynika, że współczynnik R wskazujący, ile osób może zakazić jedna zainfekowana osoba, wynosi 1,36. Oznacza to spadek w ciągu miesiąca z 1,5. Celem podejmowanych działań epidemicznych jest doprowadzenie, aby współczynnik R wynosił mniej niż 0,8.

Rząd podjął w poniedziałek decyzję o dalszym zaostrzeniu środków antyepidemicznych. Od środy zaczyna obowiązywać nocny zakaz wychodzenia w godzinach 21-5. Wyjątkiem będzie wyjście do pracy lub niezbędne leczenie. W promieniu 500 metrów od miejsca zamieszkania będzie można wyprowadzać psa na spacer. Sklepy będą zamknięte w godzinach 20-5, a w niedziele w ogóle nie będą otwierane. Ograniczenia te obecnie obowiązywać do 3 listopada, kiedy kończy się wprowadzony 5 października stan wyjątkowy. We wtorek rząd ma jednak przygotować wniosek do parlamentu o jego przedłużenie.