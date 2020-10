"Ostatecznym przedsięwzięciem jest drugi lockdown"

- Mamy mocno zwiększający się, ekspansywny wzrost. Sytuacja jest, także dla tych, którzy wciąż nie chcą w to wierzyć, bardzo, bardzo poważna - powiedział szef austriackiego rządu. Podkreślił, że "żadne państwo na świecie, w tym Republika Austrii, nie dopuści do tego, by oddziały intensywnej terapii zostały obciążone ponad miarę i nie mogły już leczyć ludzi". Jak jednocześnie dodał, nadal obowiązuje zasada, by wprowadzać tak mało ograniczeń, jak to możliwe.