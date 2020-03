Doradca medyczny filmu o epidemii publicznie przyznaje: jestem zarażony

Profesor Ian Lipkin, wybitny epidemiolog i doradca medyczny filmu Stevena Soderbergha "Contagion - Epidemia strachu" zaraził się koronawirusem. Obraz, niebywale realistyczny, do złudzenia przypominający obecną rzeczywistość, prawie dekadę od premiery bije rekordy oglądalności. Trafił właśnie na drugie miejsce na liście najchętniej oglądanych tytułów Warner Bros. Do niedawna był na miejscu 260.

Profesor Ian Lipkin to wybitny epidemiolog Uniwersytetu Columbia. Jest także dyrektorem Centrum ds. Zakażeń i Odporności, akademickiego laboratorium zajmującego się badaniami nad drobnoustrojami w ostrych i przewlekłych chorobach.

Jako autorytet w swojej dziedzinie w 2011 roku został głównym doradcą medycznym podczas realizacji dziś już kultowego filmu Stevena Soderbergha "Contagion - Epidemia strachu". Reżyser wielokrotnie podkreślał, że to jemu film zawdzięcza swój niezwykle realistyczny charakter.

Wyznanie w programie na żywo

Na widzach zrobiło to ogromne wrażenie, ponieważ nagle dopadł go suchy kaszel i zmusił do przerwania wypowiedzi. Akurat mówił o tym, że na całym świecie trwają badania mające na celu stworzenie nowych metod zapobiegania infekcji koronawirusem. I że przeprowadzane testy wymagają jednak czasu i cierpliwości.