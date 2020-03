Paraliż komunikacyjny i zakażony poseł. Ukraina walczy z koronawirusem

Ukraińskie władze będą karać obywateli za złamanie zasad kwarantanny wprowadzonej 17 marca i obowiązującej do 3 kwietnia. Ustawę w tej sprawie podpisał w środę prezydent Wołodymyr Zełenski. Do tej pory zarejestrowano na Ukrainie 14 przypadków zakażenia koronawirusem. Jednym z zakażonych jest deputowany Rady Najwyższej.

Jak podała w środę internetowa gazeta Ukraińska Prawda kary za złamanie zasad kwarantanny zostaną wprowadzone zarówno dla "zwykłych" Ukraińców (zapłacą od 17 do 34 tysięcy hrywien grzywny czyli od 2,5 do 4 tys. złotych), jak i urzędników (kary będą zdecydowanie wyższe - od 34 do 170 tysięcy hrywien grzywny - od 4 do 25 tysięcy złotych). Deputowani zaostrzyli też obowiązującą dotąd odpowiedzialność karną za naruszenie zasad i norm sanitarnych dotyczącą zapobiegania chorobom zakaźnym. Możliwy jest areszt do sześciu miesięcy lub pozbawienie wolności do trzech lat.